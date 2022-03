Torna Will con il singolo Anno luce

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Will torna con il nuovo singolo Anno luce che sarà disponibile da giovedì 31 marzo su tutte le principali piattaforme digitali. Anno Luce arriva sulla scia del successo virale da 40 milioni di stream conquistati con i brani "Estate" già certificato disco di platino, "Bella uguale" e "Domani che fai?".

Da qualche giorno è disponibile su TikTok una piccola anteprima audio del brano che ha raggiunto in meno di 48 ore quasi 2 milioni di views, oltre 110 mila like e 1500 condivisioni.

"Anno Luce - dice Will - è una canzone d'istinto scritta di flusso, senza pensarci troppo". E aggiunge: "Sono contento di continuare sulla linea di queste sonorità pop, che si mescolano con strofe quasi rappate e con un ritornello molto cantabile.

Anno luce rappresenta per me un altro passo importante che spero mi possa condurre verso la chiusura del cerchio di questo viaggio che mi porterà a definire ancora meglio la mia identità musicale. Ho ancora tantissima voglia e bisogno di sperimentare.

Magari lo farò in un progetto di più canzoni, e magari questo progetto non è lontano anni luce...". (ANSA).