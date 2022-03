Foo Fighters annullano tour in Usa e Europa dopo morte Hawkins

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - I Foo Fighters annullano tutte le tappe del loro tour dopo la morte improvvisa di Taylor Hawkins.

La rock band aveva in calendario circa 50 tappe tra gli Stati Unit e l'Europa, il primo concerto era previsto per il 29 aprile al Beale Street Music Festival di Memphis in Tennessee.

"Siamo dispiaciuti e condividiamo la delusione che non ci vedremo come previsto - ha scritto il gruppo su social media - invece prendiamoci del tempo per piangere sulla perdita, per riprenderci, stare vicini ai nostri cari e per apprezzare tutti i ricordi che abbiamo costruito assieme".

Hawkins è stato trovato morto la settimana scorsa in un albergo di Bogotà in Colombia dove la band era in tour. Aveva solo 50 anni. Non è stata ancora ufficializzata la causa del decesso tuttavia l'esame tossicologico preliminare ha rivelato la presenza di almeno 10 tipi di sostanze psicoattive.

Il batterista si era unito ai Foo Fighters nel 1997 dopo aver suonato nel tour mondiale di Alanis Morissette (1995-97).

(ANSA).