Elisa, il mio tour 'sostenibile' dedicato al Pianeta

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Un viaggio in musica dedicato al Pianeta e alla sostenibilità, il nuovo tour di Elisa che dall'Arena di Verona la porterà ad oltre trenta date live. Dopo gli appuntamenti 'apripista' all'Arena (28,30 e 31 maggio) per l'Heroes Festival del quale Elisa sarà la direttrice artistica, gli appuntamenti del 'Back to the future live tour 2022' toccheranno 20 regioni italiane e saranno tutti organizzati in base ad uno specifico 'protocollo' di sostenibilità. L'artista di Monfalcone è anche stata nominata primo Ally 'Alleato' della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell ONU. In occasione del tour partirà anche il progetto Music For The Planet a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane. "Proporrò il mio concetto di festa in modo sostenibile - ha detto Elisa - per fare la mia parte. Spero di essere una goccia che assieme ad altre formerà un mare". (ANSA).