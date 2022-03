Unesco: patrimonio immaterale, candidato canto lirico italiano

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - L'arte del canto lirico italiano è candidata per l'inserimento nella lista rappresentativa Unesco del Patrimonio Culturale Immateriale. Oggi la presentazione ufficiale a Parigi.

"Per i professionisti e gli operatori del settore, per tutti gli appassionati di musica e delle arti dello spettacolo, per l'Italia intera oggi è una giornata tanto importante quanto attesa. La notizia è motivo di grande soddisfazione e orgoglio e per questo ringrazio il lavoro svolto dalle Comunità e dall'Ufficio Unesco del Ministero della Cultura. Ringrazio anche la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, che con la sua decisione riconosce l'importanza di un mondo in grado di raccontare come pochi altri la nostra storia, quell'immenso bagaglio di tradizioni e competenze che contraddistingue il nostro Paese nel mondo, su cui puntare in questo momento storico più che mai". Così il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni accoglie le decisioni del Consiglio Direttivo della Cniu in merito alla candidatura dell'Italia de L'Arte del Canto Lirico Italiano alla Lista Rappresentativa Unesco del Patrimonio Culturale Immateriale. (ANSA).