Annalisa, ritorno sul palco per un messaggio di pace

(ANSA) - DUBAI, 29 MAR - "Essere qui" a Expo Dubai, "in questa situazione così bella, globale, cooperativa è un'occasione di poter dire con ancora più forza che l'unione, la pace, e la cooperazione pacifica e costruttiva sono un messaggio molto bello, un messaggio fondamentale da dare oggi. Farlo attraverso la musica è una grande opportunità, e chi come me vive di musica ha il dovere di farlo" e "io oggi sono qui e lo faccio con grande onore e con grande orgoglio". A dirlo è Annalisa, che canta a Expo Dubai in un concerto al Millennium Amphiteatre trasmesso anche in diretta streaming. Una "bellissima opportunità" che "è un'occasione per il ritorno su un palco", dato che "è tanto che non torno su un palco. Poterlo fare qui è bellissimo", ha spiegato. "Per me è un primo passo verso un ritorno, che spero sia definitivo, nel mondo dei concerti. La ripartenza per me è un altro bellissimo messaggio da lanciare sempre oggi". "Il primo passo è salire sul palco questa sera, per me è davvero una bellissima occasione. Poi ci saranno un sacco di altre cose, sto lavorando a nuova musica già da mesi e tornerò dal vivo ufficialmente e sicuramente in questo autunno. In ottobre sarò nei club italiani e questo tour sarà legato alla nuova musica che uscirà, una sorta di presentazione a passi per entrare in maniera sempre più profonda nella storia di questo nuovo album, un nuovo progetto che prima o poi racconterò più nel dettaglio ma che sta prendendo una bellissima forma". (ANSA).