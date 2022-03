Umbria Jazz: Laurenzi,chiuderanno evento Jeff Beck e Johnny Depp

(ANSA) - DUBAI, 28 MAR - Questa estate "Umbria Jazz sarà dall'8 al 17 luglio. Partiremo con il concerto di Joss Stone, continueremo durante la settimana con la serata dedicata a Cuba, Cimafunk, poi David Callahan, Tom Jones, avremo tantissimi artisti e per culminare con quelle che possiamo definire le star: Diana Krall, Herbie Hankock e la chiusura con Jeff Beck con uno special guest che posso annunciare in questa sede. Sarà il noto attore Johnny Depp che salirà sul nostro palco con Jeff Beck". Lo ha dichiarato Gianluca Laurenzi, presidente di Umbria Jazz, in conferenza stampa per il Regional Day dell'Umbria al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Nell'edizione di Umbria Jazz 2022 contiamo di ritornare al nostro storico e consueto format: Arena Santa Giuliana e gli stage nel centro storico di Perugia. Un chilometro quadrato di storia urbana per quei dieci giorni diventa impregnato di musica, di jazz, concerti" che "creano un'atmosfera unica", ha detto Laurenzi.

La nostra è una storia di cinquant'anni, siamo nati il 23 agosto del 1973 in un clima totalmente diverso da quello di oggi e in questi cinquant'anni che festeggeremo il prossimo anno noi abbiamo assolto una duplice vocazione: quella di regalare ottima musica al pubblico e di far crescere il jazz italiano. Senza falsa modestia possiamo dire che in questo momento il jazz e i musicisti jazz italiani sono all'altezza di quelli americani e a volte anche meglio, la riprova la vedrete oggi su questo palco" con l'esibizione di Danilo Rea. (ANSA).