Santa Cecilia, Pappano salta i concerti del 7, 8 e 9 aprile

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il maestro Antonio Pappano salterà ''per importanti motivi personali'' i concerti della stagione Sinfonica di Santa Cecilia previsti il 7, l' 8 e il 9 aprile all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. A sostituirlo sul podio sarà il direttore russo naturalizzato statunitense Semyon Bychkov. L'Accademia Nazionale ringrazia il maestro Bychkov per essersi reso disponibile, con così breve preavviso, alla sostituzione. Il programma del concerto subirà una variazione: non verrà più eseguito il brano Dosàna Nóva di Claudio Ambrosini (programmato per la prossima stagione in date da definire) che sarà sostituito dalla Ouverture Karnaval di Dvořák. Resta confermato il Concerto per violino di Saint-Saëns, con la solista Lisa Batiashvili, e la Sinfonia n. 4 di Brahms.

(ANSA).