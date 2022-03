Taylor Hawkins: bimba batterista lo incontrò in Paraguay

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 MAR - Prima di trasferirsi in Colombia con i Foo Fighters, Taylor Hawkins, morto ieri in un hotel di Bogotà, era stato protagonista ad Asunción, in Paraguay, di un insolito incontro con una batterista in erba di nove anni, Emma Sofia, che era riuscita a farlo uscire dall'Hotel Sheraton in cui si alloggiava per conoscerlo.

Il padre della piccola, Julius, ha raccontato via Twitter di aver aiutato la figlia a trasferire la sua batteria davanti all'albergo, assistendola mentre per un'ora ha suonato sotto la pioggia, circondata da una folla di curiosi, fino a quando Hawkins in persona è sceso, l'ha salutata, in un incontro immortalato dai fotografi.

La circostanza ha avuto un effetto di promozione immediato per Emma Sofia, che proprio ieri si è esibita nel suo primo concerto in un locale di Luque, in provincia di Asunción.

Per non "distruggere la magia e la gioia per questo indimenticabile giorno", ha spiegato il padre, "Emma sofia ancora non sa che il suo 'amico' Taylor è morto. Cercheremo come genitori di farlo oggi, ricordandole che grazie alla sua forza qualcosa che sembrava impossibile è divenuto realtà". (ANSA).