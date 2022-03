Musica: morto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' morto a 50 anni Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters. Ne ha dato l'annuncio la rock band americana sui suoi profili social.

"La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins", ha twittato alle 4 ora italiana il gruppo fondato nel 1994 a Seattle dall'ex batterista dei Nirvana, Dave Grohl. "Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa - continua il messaggio - vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile".

Secondo fonti non confermate, Hawkins sarebbe stato trovato morto in un hotel di Bogotà. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto. La band si trovava nella capitale colombiana per suonare al Festival Estero Picnic, tappa del loro tour in America Latina che domani li avrebbe visti in Brasile. (ANSA).