J Balvin e Ed Sheeran, per la prima volta insieme in un Ep

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - J Balvin e Ed Sheeran: per la prima volta i due talenti collaborano con un Ep di due canzoni, 'Sigue' e 'Forever My Love'. Il progetto è nato quando, un mattino, Ed Sheeran ha riconosciuto la voce di J Balvin in palestra: da una conversazione è nata un'amicizia e quindi una collaborazione.

'Sigue', una canzone dance reggaeton upbeat, e 'Forever My Love', una ballad romantica, mostrano non solo l'abilità dei due artisti nel passare da un genere all'altro, ma anche la loro esperienza nel diversificare il tipo di musica che scrivono ed eseguono, combinando il pop e il reggaeton.

"Tutte le cose belle richiedono tempo. Sei mesi fa ero in palestra e mi sono detto 'Questo ragazzo assomiglia a Ed Sheeran'. Era lui. Abbiamo preso un caffè, parlato della vita e c'era un bel vibe. Abbiamo legato su cose semplici - spiega J Balvin - creando un'amicizia genuina. Abbiamo parlato anche di com'è essere padre. A New York abbiamo programmato un giorno in studio e vedrete il risultato. Le prime due canzoni che abbiamo fatto sono Sigue e Forever My love che adesso vengono alla luce.

Ho voluto che lui venisse nel mondo del reggaeton e lui a sua volta mi ha invitato nel suo mondo. È stato molto bello sentirlo in spagnolo e speriamo che amiate le canzoni quanto noi le amiamo. Peace and love". Spiega Ed Sheeran: "Ho incontrato J in palestra a New York l'anno scorso. Era mattina presto e c'eravamo solo noi. Ho riconosciuto la sua voce mentre era al telefono, quindi mi sono avvicinato per salutarlo. Abbiamo parlato a lungo, siamo finiti a pranzare insieme e poi a prendere un tè nel pomeriggio. Poi siamo diventati amici che parlano continuamente. A Natale ero a New York per degli show e abbiamo deciso di trascorrere un giorno in studio che ha portato a molto, molto di più".

"Imparare lo spagnolo - aggiunge - è stata una vera sfida e mi sono divertito davvero molto a farlo. Spero che le amiate quanto me e fate attenzione per altro in arrivo". (ANSA).