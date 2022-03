Hit parade, Fabri Fibra subito in vetta

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Entra direttamente al numero uno della classifica Fimi-Gfk degli album (formato tradizionale, streaming e download) e dei vinili 'Caos', il nuovo lavoro di Fabri Fibra, che ha colmato un'attesa lunga cinque anni. Tutte le 17 tracce sono presenti anche nelle top 50 dei singoli, a partire dall'omonimo brano che debutta al secondo posto. Caos ha segnato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify (dietro ad una superstar come Rosalia) e tutte le tracce del disco si sono posizionate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify Italia, mentre su Amazon Music, piazzandosi in vetta alla classifica degli album più ascoltati in Italia, ha fatto registrare il miglior ingresso per un album nel 2022 e il secondo miglior esordio di sempre nella storia della piattaforma.

Seconda piazza per Paky, con l'album d'esordio Salvatore, il racconto della sua vita e della sua anima, mentre risale in terza posizione il vincitore di Sanremo, Blanco, con Blu celeste, davanti a Rkomi con il disco dei record Taxi Driver e a Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare. Marracash si conferma in sesta posizione con Noi, Loro, Gli altri e precede Oro blu del rapper genovese Bresh che scende di due gradini.

Chiudono la top ten X2 di Sick Luke, Gvesvs di Guè che torna in top ten e Teatro D'Ira - Vol. I dei Maneskin.

La classifica dei singoli è ancora dominata da Mahmood & Blanco con Brividi. (ANSA).