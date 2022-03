Ucraina: Mullova e figlio in concerto contro la guerra

(ANSA) - AVEZZANO, 23 MAR - "Mother & son", madre e figlio insieme sullo stesso palco per due date in Abruzzo, ad Avezzano (L'Aquila) e Pescara, contro la guerra in Ucraina. Un confronto generazionale presentato nell'ambito del progetto "Music We Love" che vede da una parte Vicktoria Mullova, al violino, dall'altra Misha Mullov-Abbado, il figlio avuto con Claudio Abbado, il direttore d'orchestra scomparso nel 2014. Suona il contrabbasso, compone e arrangia, anche in ambito jazz.

Una commistione di generi che abbraccia composizioni originali, omaggi a Bach e Schumann, fino a sconfinare nella musica latinoamericana, passando per il "Tico-tico". Due artisti di generazioni diverse, ma entrambi liberi e aperti, privi di barriere e di pregiudizi, un messaggio contro la guerra, particolarmente significativo in questo momento delicato con la crisi russo-ucraina.

"Sono nata in Russia - ha scritto la violinista qualche giorno fa su Instagram - le mie due nonne erano ucraine. Hanno vissuto due guerre mondiali, sono sopravvissute alla più grande carestia europea del 20/o secolo, all'occupazione tedesca dell'Ucraina, hanno avuto vite molto dure. Chi poteva pensare che un giorno questo paese sarebbe stato bombardato dall'esercito russo, uccidendo bambini innocenti e genitori a causa di un dittatore folle e manipolatore. uando sono scappata dall'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda mi hanno chiamato 'russa' e non ho mai pensato di correggerlo. Sono ucraina per 3/4 ed è così doloroso vedere cosa sta succedendo al paese delle mie radici".

Giovedì 24 marzo, il concerto è in programma alle 21 al Teatro dei Marsi di Avezzano, in una delle serate della stagione musicale organizzata dall'associazione Harmonia Novissima.Venerdì 25, l'appuntamento è a Pescara al Teatro Massimo (ore 21). (ANSA).