Soft Cell e Pet Shop Boys assieme nel duetto Purple zone

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - E' uscito, sulle piattaforme digitali, "Purple Zone" il nuovo singolo dei Soft Cell, uno straordinario duetto con i Pet Shop Boys. Dopo aver chiuso il 2021 con un tour nel Regno Unito sold out e acclamato dalla critica, i Soft Cell compiono un altro grande passo verso l'uscita del loro attesissimo quinto album in studio "*Happiness Not Included" che verrà pubblicato il 6 maggio da Bmg. "Purple Zone" è una delle cinque nuove canzoni che i Soft Cell hanno eseguito dal vivo durante il tour. I Pet Shop Boys hanno partecipato a uno degli spettacoli londinesi del tour e hanno immediatamente scelto "Purple Zone" come uno dei loro pezzi preferiti della serata. Inizialmente i Pet Shop Boys avrebbero dovuto remixare la canzone ma, successivamente, la traccia si è rapidamente trasformata in una collaborazione. Non solo la collaborazione è diventata un singolo nuovo di zecca, ma questa versione è stata anche aggiunta alla tracklist di "*Happiness Not Included".

"Lavorare con i Pet Shop Boys è stato un piacere e questa traccia è la combinazione perfetta tra noi e loro" dice Marc Almond, mentre Dave Ball commenta: "'Purple Zone' è probabilmente il nostro momento pop più bello dai primi anni '80". I Pet Shop Boys aggiungono: "Siamo entusiasti di collaborare con un duo così stimolante come i Soft Cell su questa splendida canzone". Il brano è accompagnato da un video diretto da Yassa Khan e girato a Londra all'inizio di quest'anno ( https://www.youtube.com/watch?v=cv4QNTg1Mps ) "Purple Zone" uscirà anche in formato Cd e vinile da 12 pollici. Il Cd contiene anche la versione di Soft Cell del classico cult di X-Ray Spex "The Day The World Turned Day-Glo" e il remix di Manhattan Clique di "Purple Zone", mentre il 12" vanta una selezione completa di mix dei Pet Shop Boys. Insieme al recente singolo "Bruises On All My Illusions" e alla title track dell'album "*Happiness Not Included", "Purple Zone" prepara i fan al primo album dei Soft Cell in vent'anni. (ANSA).