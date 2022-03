Melancholia, nuovo singolo e da maggio il tour

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - E' on line il videoclip del singolo "Hypnos" dei Melancholia, protagonisti di X Factor 2020, uscito il 18 marzo per Radar label & Mgmt. Il 1 aprile presenteranno Sleep Mode, il nuovo ep, che anticipa e accompagna il tour primaverile fatto di 8 tappe.

La band di Foligno torna dopo il singolo Medicine, brano dalle tinte forti con sonorità synth-rock, elettroniche e rap che ha rappresentato l'inizio di un nuovo capitolo per i Melancholia.

Hypnos, fusione tra rock, elettronica e il rap, rappresenta un ulteriore nuovo inizio e un brano dalle forti sonorità con cui Filippo, Fabio e Benedetta vogliono fare rumore: "May the God of sleep find peace. Tied to the fate of taking us all to sleep A slumber that by nature we live Believing we're still awake".

I Melancholia sono pronti a tornare live a maggio con un primo tour che toccherà alcune delle principali città italiane. I biglietti sono già in vendita solo su Dice.

7 maggio URBAN - Perugia 12 maggio LARGO - Roma 13 maggio THE CAGE - Livorno 15 maggio NEW AGE CLUB - Treviso 20 maggio COMMON GROUND - Napoli 21 maggio LOCOMOTIV - Bologna 28 maggio CAP10100 - Torino 29 maggio MAGAZZINI GENERALI - Milano (ANSA).