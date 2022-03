Litfiba, nuove date per il tour L'ultimo girone

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Si aggiungono nuove date estive all'Ultimo girone, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e il tour di addio dei Litfiba. Oltre agli appuntamenti già annunciati (il primo concerto di Firenze e i due show di Milano sono già sold out), si aggiungono ora le date di Nichelino (To) il 9 luglio al Sonic Park Stupinigi, Roma il 18 luglio al Rock in Roma (Ippodromo Delle Capannelle) e Bergamo il 27 luglio al Bergamo Summer Music (Arena Estiva Fiera).

L'ultimo girone sarà una vera e propria festa itinerante che segnerà la potente conclusione della storia della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Durante il tour dell'addio, che prenderà il via il 26 aprile da Padova, i Litfiba saranno accompagnati sul palco da Luca 'Luc Mitraglia' Martelli alla batteria, Fabrizio 'Simoncia' Simoncioni alle tastiere e Dado 'Black Dado' Neri al basso. Questo il calendario aggiornato del tour organizzato da Friends & Partners: 26 aprile Padova - Gran Teatro Geox; 27 aprile Padova - Gran Teatro Geox; 3 maggio Napoli - Casa della Musica; 4 maggio Napoli - Casa della Musica; 10 maggio Roma - Atlantico Live; 11 maggio Roma - Atlantico Live; 16 maggio Firenze - Tuscany Hall (sold out); 17 maggio Firenze - Tuscany Hall; 24 maggio Milano - Alcatraz (sold out); 25 maggio Milano - Alcatraz (sold out); 3 luglio Legnano (Mi) - Rugby Sound Festival; 9 luglio Nichelino (To) - Sonic Park Stupinigi; 15 luglio Lucca - Lucca Summer Festival; 16 luglio Ferrara - Ferrara Summer Festival; 18 luglio Roma - Rock in Roma; 23 luglio Catania - Sotto il Vulcano Festival; 27 luglio Bergamo - Bergamo Summer Music; 29 luglio Villafranca (Vr) - Villafranca Festival; 30 luglio Majano (Ud) - Festival di Majano; 18 agosto Lecce - Oversound Music Festival; 20 agosto Cattolica (Rn) - Arena della Regina; 26 agosto Romano d'Ezzelino (Vi) - AMA Festival. (ANSA).