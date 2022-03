La European Union Youth suona a Ferrara per David Sassoli

(ANSA) - FERRARA, 23 MAR - La European Union Youth Orchestra al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara (sede della sua residenza italiana) per una serie di appuntamenti che daranno il via al tour primaverile nei paesi della Comunità. Il concerto, venerdì 25 marzo alle 20,30, il primo della serie "Peace in Europe" inaugurata dall'Euyo, sarà dedicato alla memoria di David Sassoli, il Presidente del Parlamento Europeo recentemente scomparso. Sul podio la direttrice cinese Elim Chan, mentre, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, il solista della serata sarà il violoncellista tedesco Nicolas Altstaedt che sostituirà Sol Gabetta, costretta ad annullare la sua presenza a causa di un infortunio ad una mano. In platea ci saranno il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e la vedova di David Sassoli.

Il programma musicale rimarrà invariato, con Altstaedt impegnato nel Concerto per violoncello e orchestra di Mieczyslaw Weinberg. Tra gli artisti più ricercati e versatili di oggi, protagonista sui palcoscenici più prestigiosi sia come solista sia come direttore d'orchestra, Altstaedt è particolarmente apprezzato per l'ampiezza del suo repertorio, che spazia dalla musica antica a quella contemporanea, alternando strumenti d'epoca e moderni. Ha da diversi anni in repertorio il Concerto di Weinberg, di cui è un rinomato interprete, composizione che ha registrato con la Deutsches Symphonie Orchester Berlin in un cd edito da Channel Classics. Nicolas Altstaedt ha già collaborato con l'Euyo, unendosi all'orchestra durante il tour estivo del 2019, instaurando un forte legame con i giovani musicisti.

Il resto del programma del concerto, organizzato come di consueto da Ferrara Musica, prevede in apertura la prima esecuzione italiana di "This Midnight Hour" della compositrice inglese Anna Clyne, e nella seconda parte, le Danze Sinfoniche di Rachmaninov.