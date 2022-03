Eugenio Bennato, date aprile e nuovo album autunno

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Un nuovo album nell'autunno 2022 e una serie di date già ad aprile per Eugenio Bennato che torna in scena con W CHI NON CONTA NIENTE CLUB TOUR. La pandemia ha significato un imprevedibile stop nelle attività artistiche globali. La riflessione conseguente ha stimolato Eugenio Bennato a comporre un nuovo disco in uscita nell'autunno 2022 e ad aprire le porte a club e teatri. Sul palco al fianco di Eugenio Bennato i musicisti che l'accompagnano da oltre un decennio nel progetto Taranta Power. Sulla scia del ventennale della fondazione del movimento Taranta Power, festeggiato nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli con la presenza dei maestri della musica popolare mediterranea, Eugenio Bennato porta in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera e i nuovi lavori ispirati alle tematiche attualissime dell'integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei sud del mondo.

Da sempre la voce di Eugenio è sinonimo di pace, condivisione di culture, rispetto delle diversità, fratellanza tra popoli. Sul palco ci saranno Eugenio Bennato alla chitarra classica, mandola e chitarra battente, Ezio Lambiase chitarra classica ed elettrica, Mujura chitarra acustica e basso, Sonia Totaro voce e danza, Francesca Del Duca alle percussioni e voce.

Queste le prossime date: 5 Aprile Mestre (Ve) @ Teatro Corso 6 Aprile Milano @ Spirit De Milan 7 Aprile Ranica (BG) @ Druso 8 Aprile Prato @ Teatro Politeama 9 Aprile Alessandria @ Casa di Quartiere (ANSA).