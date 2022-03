Cembalo e violino, il fascino di Bach alla Sapienza

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Serata interamente dedica a Bach, il 26 marzo all' Aula Magna della Sapienza di Roma, con il duo d'eccezione formato da Ottavio Dantone al clavicembalo e Alessandro Tampieri al violino per la stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. In programma le sonate per violino e cembalo (BWV 1014-1019) composte durante il periodo di cinque anni in cui Bach fu al servizio del principe Leopold August a Köhten, in qualità di Kapellmeister, tra il 1717 e il 1723. Allo stesso periodo risalgono composizioni analoghe come le Tre sonate per viola da gamba e cembalo e la Sonata per flauto e cembalo in si minore.

"Nella raccolta per cembalo e violino - spiega Dantone - Bach elabora un concetto assolutamente nuovo relativamente alla musica da camera con strumento a tastiera. A colpire è innanzitutto la totale emancipazione riservata al clavicembalo, fino a quell'epoca utilizzato quasi esclusivamente come strumento per la realizzazione del basso continuo. In queste sonate la mano destra del cembalo è concepita come un altro strumento alla pari del violino''.

Considerato della critica come uno dei clavicembalisti più esperti e dotati della sua generazione, Dantone nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al concorso internazionale di Parigi e nel 1986 è stato premiato al concorso internazionale di Bruges. Dal 1996 è il Direttore Musicale dell'Accademia Bizantina di Ravenna con la quale collabora dal 1989. Alessandro Tampieri, violinista, violista, chitarrista e liutista, ha iniziato gli studi musicali nella propria città natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo di Accademia Bizantina. Ha svolto attività concertistica come solista, camerista, in orchestra sinfonica e d'opera (Filarmonica e Teatro alla Scala) dedicandosi anche alla musica contemporanea con collaborazioni con Luciano Berio e Azio Corghi per registrazioni discografiche e prime esecuzioni. (ANSA).