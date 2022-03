Al via a Lucca prima edizione 'Cicloclassica Puccini'

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Al via la prima edizione della 'Cicloclassica Puccini', in programma il 3 aprile, con partenza in sella alla proprio bici da piazza del Giglio a Lucca, con flash mob pucciniani organizzati lungo il percorso. La ciclopedalata, spiega la Regione, è inserita nell'evento Sulle strade di Giacomo Puccini, in programma nei giorni 2 e 3 aprile, organizzato da Puccini Experience aps per promuovere il territorio della provincia di Lucca e invitare a visitare, pedalando, i luoghi cari a Giacomo Puccini. L'evento è stato presentato a Firenze.

La partecipazione alla Cicloclassica Puccini, si precisa, è gratuita e può essere fatta con qualsiasi bici. Sul sito cicloclassicapuccini.it è possibile trovare tutte le informazioni sui percorsi (da Lucca a Massaciuccoli e ritorno) e scegliere tra il percorso da 14 km e uno di 50 km. Per l'intero fine settimana, inoltre, è possibile visitare i musei Puccini Museum casa Natale di Lucca, Museo pucciniano di Celle, Museo Villa Puccini di Torre del Lago, con prezzo d'ingresso ridotto riservato agli iscritti della ciclopedalata. (ANSA).