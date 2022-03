A Loredana Bertè il Premio Rewriters 2022

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Sarà Loredana Bertè a ricevere l'edizione 2022 del Premio Rewriters, il riconoscimento annuale che il Movimento ReWriters dedica a chi si è contraddistinto per avere contribuito alla riscrittura dell'immaginario contemporaneo. L'artista, in occasione dell'atteso concerto al Teatro Brancaccio di Roma, in programma il 28 marzo, in cui presenterà l'album di inediti "Manifesto" oltre a interpretare alcuni dei suoi più grandi successi, sarà premiata dal critico Musicale Ernesto Assante (Direttore Artistico di ReWriters), dalla ideatrice e fondatrice del Movimento ReWriters Eugenia Romanelli, e da Cristiana Meloni, l'architetta e inventrice che ha curato il premio, l'ingegnoso Sampietrone, realizzato dall'artista Marco Duranti. Come ha spiegato Eugenia Romanelli, la scelta di Loredana Bertè (dopo Bebe Vio e Serena Dandini, vincitrici delle edizioni 2020 e 2021) è motivata dal fatto che la celebre artista e rocker con la sua grinta e il suo approccio irriverente ha saputo riscrivere "l'immaginario del terzo tempo della vita, contribuendo, con i suoi capelli turchini e le minigonne vertiginose, a smontare gli stereotipi ageisti e a creare corridoi tra le generazioni". "Loredana Bertè non ha mai accettato il mondo così com'è. Ha sempre, con le sue canzoni, con la sua vita, con il suo modo di essere, rappresentato la possibilità di un'altra realtà, usato la musica come grimaldello per aprire porte, per mettere in comunicazione mondi differenti, per allargare il campo visuale di chi la ascoltata e seguita.

Una 'Rewriter' instancabile che è stata ed è esempio per tanti", ha sottolineato Assante. (ANSA).