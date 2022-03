Kanye West, niente show ai Grammy dopo gli insulti razzisti

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAR - Kanye West non potrà esibirsi ai prossimi Grammy. La decisione è stata presa dalla Recording Academy (ente che organizza i premi della musica, ndr) dopo l'ennesimo episodio offensivo da parte dell'artista, il cui nome è ora Ye. A far traboccare il vaso, l'insulto razzista su Instagram contro Trevor Noah, che ha determinato anche una sospensione temporanea per Kanye West dalla piattaforma di social media per violazione delle norme contro l'incitamento all'odio, il bullismo e le molestie. Il presentatore del Daily Show è finito nel mirino del rapper per aver difeso Kim Kardashian e il fidanzato Pete Davidson. In risposta, in un post che è stato poi cancellato, West ha sostituito le parole della canzone 'Kumbaya' con degli insulti razzisti.

Ye è candidato a cinque premi Grammy (tra cui album dell'anno con Donda) alla 64/a edizione della grande notte della musica che si terrà il 3 aprile. Finora ha vinto 22 premi su un totale di 75 candidature. Prima degli insulti a Noah, West aveva pubblicato un video del suo nuovo brano 'Eazy' in cui sotterrava vivo Davidson. La Kardashian ha chiesto il divorzio da West circa un anno fa dopo sette anni di matrimonio, mentre solo pochi giorni fa ha ufficializzato la sua relazione con il comico del Saturday Night Live. (ANSA).