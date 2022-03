Daddy Yankee, il mio ultimo album e poi il ritiro

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un ultimo album e poi l'addio alle scene. Daddy Yankee, il re del reggaeton con all'attivo oltre 30 milioni di dischi venduti, annuncia, con un videomessaggio sul suo canale YouTube, il ritiro, non prima di aver pubblicato, il 24 marzo, quello che sarà il suo ultimo album, LegenDaddy, che porterà anche dal vivo ne "La última vuelta world tour", al via dal 10 agosto.

"Questa carriera è stata come una maratona e ora vede finalmente il traguardo - ha spiegato il 45enne artista portoricano -. Ora mi godrò ciò che tutti voi mi avete dato. La gente dice che ho reso il reggaeton un genere globale, ma siete voi che mi avete dato le chiavi per aprire le porte e portarlo al successo in tutto il mondo".

Ramón Luis Ayala Rodríguez, suo nome all'anagrafe, ha raggiunto il successo con l'album "Barrio fino" del 2004, e la hit "Gasolina". Tra i suoi successi anche il brano da record Despacito con Luis Fonsi: il video del brano su YouTube ha totalizzato quasi 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni in 6 mesi, e di lì a poco ha superato il record mondiale di visualizzazioni su YouTube con più di 7 miliardi. (ANSA).