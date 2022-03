Opera Roma, Giambrone ''Turandot parla di noi''

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - ''Turandot parla di noi. L' opera lo ha sempre fatto''. Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell' Opera di Roma, commenta così gli applausi al termine dell' anteprima per i giovani del capolavoro di Giacomo Puccini che andrà in scena il 22 marzo nella rilettura dell' artista dissidente cinese Ai Weiwei, alla sua prima e unica regia teatrale, e con la direttrice ucraina Oksana Lyniv sul podio. L' allestimento fortemente visivo, in cui le immagini di guerre, scontri di piazza e delle tensioni sociali di questi anni occupano senza interruzione i tre atti del dramma, porta sul palcoscenico l' attualità con un linguaggio che secondo Giambrone coinvolge tutti. ''L' opera ha sempre parlato di noi - ha osservato - ma lo abbiamo dimenticato limitandola a riproporre un passato lontano. Questo allestimento conferma la straordinaria capacità degli artisti di leggere in profondità il tempo nel quale viviamo e di raccontarne le contraddizioni in uno spettacolo che per sua natura non ha tempo. L' accoglienza del pubblico meraviglioso con 1200 ragazzi lo dimostra''.

(ANSA).