Viktoria Mullova e suo figlio Misha in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Più volte romandato a causa dell'emergenza sanitaria, il concerto di Viktoria Mullova e di suo figlio Misha Mullov-Abbado si terrà finalmente il 21 marzo alle 20.30 all'Auditorium Manzoni di Bologna nell'ambito del cartellone di Musica Insieme. Icona della musica classica da molti anni, la violinista russa Viktoria Mullova, performer, arrangiatore e compositore molto apprezzato sulla scena jazz britannica, il contrabbassista Misha Mullov-Abbado avuto con Claudio Abbado: "Credo che sia una fortuna fare musica insieme agli amici, ma qualcosa di ancor più unico è suonare insieme alla propria famiglia!" ha raccontato Misha al magazine Musica Insieme, rivelando che "praticamente ogni singolo brano che suoneremo lo conoscevamo o lo ascoltavamo insieme in famiglia, per cui è il programma che è venuto a noi, abbiamo scelto alcuni dei pezzi con i quali sono cresciuto, ad esempio le Kinderszenen di Schumann hanno a che fare con la mia infanzia così come Bach che ho sentito suonare da mia mamma probabilmente ancor prima di nascere...". (ANSA).