Rock & Roll Hall of Fame mantiene candidatura Dolly Parton

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - La Rock & Roll Hall of Fame non intende eliminare il nome di Dolly Parton dalla lista dei candidati per l'edizione del 2022. La cantautrice aveva chiesto di ritirarsi perché non si sente in diritto di appartenere a tale categoria. La sua musica, ha spiegato, principalmente di genere country, non fa parte del rock 'n' roll.

"Fin dal principio - si legge in una dichiarazione ufficiale su Twitter della Rock & Roll Hall of Fame - il Rock & Roll ha radici profonde nel Rhythm & Blues e nella musica Country. Non è definito da nessun genere, piuttosto da un suono che muove la cultura giovanile. La musica di Dolly Parton ha avuto un impatto su una generazione di giovani fan e ha influenzato innumerevoli artisti in seguito".

L'organizzazione ha anche aggiunto che resta della sua decisione ed è fiera di aver candidato la Parton per la Rock & Roll Hall of Fame.

La cantante, 76 anni, è l'unica artista country tra i candidati.

Tra gli altri che potrebbero trovare posto quest'anno nella Rock & Roll Hall of Fame ci sono Eminem e Lionel Richie. Dolly Parton, tuttavia, è anche una delle poche artiste 'Egot', ossia che ha ricevuto candidature per tutti i premi dedicati all'intrattenimento, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. I nuovi ingreddi nella Rock & Roll Hall of Fame saranno annunciati il prossimo maggio. (ANSA).