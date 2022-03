Britney Spears cancella di nuovo il suo account Instagram

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Britney Spears è di nuovo fuori da Instagram. In un gesto che ironicamente può essere un riferimento alla sua hit del 2000, 'Oops!...I Did It Again' (Oops! L'ho fatto di nuovo), la popstar ha cancellato il suo profilo. Lo aveva riattivato solo lo scorso settembre. Negli ultimi mesi aveva usato i social media per dare voce alle sue frustrazioni in particolare modo per quanto riguarda le sue vicende familiari, alle prese con il padre e la sua battaglia per mettere fine alla tutela legale e riprendersi il controllo della sua vita. Una battaglia vinta dopo 13 anni quando un giudice qualche mese fa ha messo fine alla tutela legale.

L'ultima volta è stata lontana da Instagram solo per una settimana, la Spears ritornò per annunciare il suo fidanzamento con Sam Asghari, suo personal trainer. (ANSA).