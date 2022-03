Insulti razzisti contro Trevor Noah, Instagram blocca Kanye West

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Kanye West viola le norme contro l'incitamento all'odio, il bullismo e le molestie e viene bloccato da Instagram. Meta ha confermato che il suo account è stato sospeso per almeno 24 ore, ciò significa che non potrà ne' pubblicare contenuti o fare commenti.

Questa volta a finire bersaglio del rapper è stato il presentatore Trevor Noah, colpevole di aver difeso Kim Kardashian e il fidanzato Pete Davidson in un segmento del Daily Show.

"Magari non siete dispiaciuti per Kim perché è ricca e famosa - aveva commentato Noah - ma ciò a cui sta andando incontro è terrificante da vedere e fa luce su ciò a cui vanno incontro tante donne quando decidono di andarsene (in riferimento alla sua decisione di divorziare da West, ndr)".

In risposta, in un post che è stato poi cancellato, il rapper ha sostituito le parole della canzone 'Kumbaya' con degli insulti razzisti.

Non molto tempo fa West aveva pubblicato un video del suo nuovo brano 'Eazy' in cui sotterrava vivo Davidson. La Kardashian ha chiesto il divorzio da West circa un anno fa dopo sette anni di matrimonio, mentre solo pochi giorni fa ha ufficializzato la sua relazione con il comico del Saturday Night Live. (ANSA).