Opera Roma, Stagione estiva torna alle Terme di Caracalla

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma torna finalmente sul palcoscenico tradizionale delle Terme di Caracalla dopo l' esperienza eccezionale ma di grande successo delle due estati al Circo Massino a causa della pandemia. Grazie a un cartellone ricco e diversificato, tra le rovine archeologiche meravigliose che accoglieranno pubblico di romani e turisti si potrà rinnovare la scelta del Teatro di proporre linguaggi diversi con ben quattro titoli tra opera e balletto: Mass di Leonard Bernstein, Il barbiere di Siviglia di Rossini, Carmen di Bizet, Notre-Dame de Paris di Petit. Per gli extra sono previsti Claudio Baglioni e il suo Dodici note, David Garrett con il tour Alive e l'imperdibile Gala Roberto Bolle and Friends. Tutti i concerti e le rappresentazioni cominceranno alle 21. I biglietti per i titoli di opera e balletto potranno essere acquistati dal 17 marzo nella biglietteria e sul sito del Teatro dell'Opera di Roma. (ANSA).