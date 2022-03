Capitale Cultura: sindaco Pesaro, dedico vittoria a Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Una grande emozione. Dedichiamo questa vittoria a Kharkiv, Città della musica Unesco come noi in Ucraina, in questo momento sotto le bombe". Questo il primo commento del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci all'annuncio che la sua città è Capitale italiana della cultura 2024. In mano, una foglia di ginkgo biloba, "l'albero della Pace sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima", colorato di giallo e blu come la bandiera dell'Ucraina. "Spero che presto la città di Kharkiv possa tornare a suonare, anche insieme a noi", ha aggiunto Ricci, che ha voluto accanto a sé il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, "città sorella marchigiana". "Vi aspetto tutti a Pesaro" ha concluso. (ANSA).