Billie Eilish e Olivia Rodrigo tra artisti su palco Grammy

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Da Billie Eilish a Olivia Rodrigo e BTS. La Recording Academy ha annunciato la prima rosa di artisti che si esibiranno durante la 64/a edizione dei Grammy.

La grande notte della musica si terrà il prossimo 3 aprile da Las Vegas e sarà presenta da Trevor Noah. La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 31 gennaio da Los Angeles ma è stata rimandata a causa dell'aumento dei contagi per la variante Omicron.

Sia Billie Eilish che Olivia Rodrigo (candidata per la prima volta) e BTS sono anche candidati ai Grammy. In testa per numero di candidature, con undici, c'è il musicista, pianista e compositore statunitense Jon Batiste. L'artista, che con la sua band 'Stay Human' si esibisce ogni sera come bandleader e direttore musicale nel 'The Late Show' con Stephen Colbert, è in corsa con 'We Are' nella categoria album dell'anno e con 'Freedom' come record dell'anno. E' inoltre candidato per diversi altri generi tra cui R&B, jazz, American roots music, classical e music video. Al secondo posto ci sono Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. con otto nomination ciascuno e al terzo Billie Eilish e Olivia Rodrigo con sette. (ANSA).