Ruggeri, la mia "Rivoluzione" è continuare a raccontare il mondo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Ero abituato a fare un nuovo disco all'anno, stavolta, a causa della pandemia, sono stato fermo tre anni". Enrico Ruggeri il 18 marzo pubblica La Rivoluzione, frutto di lunghi mesi di lavoro. "E il risultato - racconta - è un disco molto autobiografico, un concept-album che parla di rapporti umani, di generazioni, di sogni dell'adolescenza, della vita che si scontra con quello che pensavamo la vita avrebbe dovuto essere". Un omaggio alla generazione ribelle del boom economico, di cui fa parte lo stesso cantautore. "Una generazione che come nessun'altra ha vissuto mille cambiamenti: la Lotta Armata, le bombe di Piazza Fontana, l'eroina, l'Aids che portò a una retromarcia nella liberazione sessuale. Una generazione simbolo, di ribelli, che sono ancora qui a fare sentire la loro voce. E tante cose sono cambiate, ma la voglia di fare musica è sempre la stessa". Nel disco, a partire dal titolo, tanti i riferimenti non voluti a quello che sta succedendo in Europa in questi giorni, tra Ucraina e Russia. "Ovviamente i pezzi sono scritti prima che succedesse tutto questo. Ma il ruolo dell'artista è proprio quello di tenere le antenne aperte sul mondo e questo senza volerlo lo rende un preveggente. Nel '78 con il brano Superstar raccontavo del disagio compulsivo dei fan nei confronti delle star. Due anni dopo John Lennon veniva ucciso. E' la capacità di essere recettivo nei confronti delle cose che sono nell'aria". Undici brani, due dei quali in duetto: con Francesco Bianconi in "Che ne sarà di noi" e con Silvio Capeccia in "Glam bang" con il quale 50 anni fa (1972) fondò gli Champagne Molotov, prima dei Decibel. "La mia rivoluzione? Continuare per la mia strada sempre. Ho sempre saputo che non avrei mai fatto San Siro, ma allo stesso tempo ho sempre saputo che non sarei finito nel dimenticatoio. Non ho mai parlato a tutti, il mio non è un linguaggio universale e alcuni non lo capiscono, ma quello che mi interessa è che tra 30 anni le mie canzoni funzionino ancora". (ANSA).