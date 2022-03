OneRepublic, dal 18 marzo il nuovo singolo "West Coast"

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dal 18 marzo gli OneRepublic tornano con il nuovo singolo "West Coast". Il video della traccia è stato diretto da Tomás Whitmore, già dietro la realizzazione della clip per il singolo "Run".

La band ha accumulato oltre 5 miliardi di stream solo su Spotify e venduto milioni di copie in tutto il mondo con singoli come "Apologize" (oltre 20 milioni di copie vendute), "Counting Stars" (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), "If I Lose Myself", "Run" e il recente singolo "Somebody". Solo in Italia ha ottenuto ben 20 dischi di Platino.

Il frontman Ryan Tedder porta avanti con successo una carriera di autore e produttore grazie alla quale si è aggiudicato anche un Grammy. Tra le sue collaborazioni quella con Taylor Swift, Adele, Beyoncé, U2, Ellie Goulding, Maroon 5, Miley Cyrus, Leona Lewis, Madonna, Stevie Wonder e Ariana Grande, Camila Cabello, Kygo, Maroon 5, James Arthur, Hailee Steinfeld e Paul McCartney.

La band è attesa in Italia con due straordinari concerti il 3 maggio alla Kioene Arena di Padova e il 4 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni. (ANSA).