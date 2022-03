Dolly Parton rinuncia a Rock & Roll Hall of Fame, non lo merito

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - Dolly Parton rinuncia alla gloria della Rock & Roll Hall of Fame. La cantautrice statunitense ha infatti ritirato la sua candidatura. La sua musica, ha spiegato, principalmente di genere country, non fa parte del rock 'n' roll. "Non ne ho il diritto", ha sottolineato.

La cantante, 76 anni, era l'unica artista country tra i candidati. Tra gli altri che potrebbero trovare posto quest'anno nella Rock & Roll Hall of Fame ci sono Eminem e Lionel Richie. Dolly Parton, tuttavia, è anche una delle poche artiste 'Egot', ossia che ha ricevuto candidature per tutti i premi dedicati all'intrattenimento, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. I nuovi ingreddi nella Rock & Roll Hall of Fame saranno annunciati il prossimo maggio. (ANSA).