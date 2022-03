Battisti e Dalla in Lucio incontra Lucio al Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - La musica di Lucio Battisti e quella di Lucio Dalla saranno al centro dello spettacolo-concerto "Lucio incontra Lucio", il 24 marzo alle 21 al Teatro Duse di Bologna, che ha per protagonista Sebastiano Somma e l'Orchestra da Camera della Campania. Le vite, la storia e le canzoni dei due cantautori raccontate in musica e parole in uno spettacolo scritto da Liberato Santarpino e diretto dallo stesso Sebastiano Somma, una testimonianza dell'universo artistico delle due icone della musica italiana proposta in un'originale lettura delle loro vite.

Due musicisti diversi per stile, provenienza geografica e percorso artistico, accomunati però dalla stessa passione per l'innovazione e nati a distanza di sole dodici ore l'uno dall'altro: il 4 marzo 1943 Dalla, il 5 marzo 1943 Battisti.

Erano i primi anni Ottanta quando Dalla parlò a Battisti di un grande progetto da realizzare insieme: una tournée e poi un disco da incidere. Battisti rifiutò l'invito perché già immerso in una nuova sperimentazione musicale e prossimo alla decisione di sparire dalle scene.

"Lucio incontra Lucio" prova, quindi, a figurare quell'incontro artistico immaginario e mai avvenuto raccontando i protagonisti attraverso le canzoni di entrambi e offrendo al pubblico uno spaccato musicale che va dagli anni Sessanta ai giorni nostri. I brani sono eseguiti dalle voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo, Francesco Curcio. In scena anche Marco De Gennaro al pianoforte, Gianmarco Santarpino al sassofono, Aldo Vigorito al contrabbasso, Giuseppe La Pusata alla batteria e Lorenzo Guastaferro al vibrafono. La voce narrante è affidata a Sebastiano Somma che, con i musicisti dal vivo e i cantanti, interpreta entrambi i cantautori sottolineandone affinità e differenze. (ANSA).