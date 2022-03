Absolute Schönberg, A Roma il Gringolts Quartet

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il 70/o anniversario della morte di Arnold Schönberg è l'occasione per l'Istituzione Universitaria dei Concerti di realizzare un focus su un compositore che è stato determinante nella storia della musica del Novecento, non sempre presente nelle programmazioni concertistiche. Per il progetto originale della IUC, Il Gringolts Quartet, capeggiato dal celebre violinista Ilya Gringolts, proporrà i suoi quattro Quartetti per archi, il secondo dei quali prevede una parte per voce di soprano, affidata alla svedese Malin Hartelius, in due concerti, il 15 marzo alle 20:30 e il 19 alle 17:30 all' Aula Magna della Sapienza.

''L'ascolto dei Quartetti per archi di Schönberg - spiega Ilya Gringolt - ci permette di cogliere la trasformazione e la nascita della musica cosiddetta 'moderna'. Sono pezzi a volte molto personali, che hanno a che fare con grandi crisi esistenziali e guardano, talvolta quasi con nostalgia, al passato. Infine, è proprio in composizioni come queste che vediamo realizzate le possibilità "democratiche" della scrittura quartettistica, nel senso che le voci che li compongono sono tutte ugualmente importanti''.

Il Quartetto Gringolts riunisce personalità artistiche provenienti da ambiti culturali ed esperienze professionali diverse, il violinista russo Ilya Gringolts, , la violinista armena Anahit Kurtikyan, la violista rumena Silvia Simionescu, il violoncellista tedesco Claudius Hermann. Ospite di importanti Istituzioni musicali europee, ha all' attivo registrazioni discografiche pluripremiate. I musicisti della formazione suonano preziosi strumenti italiani: Ilya Gringolts uno Stradivari del 1718, Anahit Kurtikyan un Camillo Camilli del 1733, Silvia Simionescu una viola di Jacobus Januarius del 1660 e Claudius Hermann uno straordinario violoncello Maggini del 1600, appartenuto in passato al Principe Galitsin, intimo amico di Beethoven, che per primo eseguì gli ultimi quartetti del grande compositore tedesco su questo strumento. (ANSA).