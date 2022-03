Expo Dubai:Capossela,concerto su terra e paesi per sostenibilità

(ANSA) - DUBAI, 13 MAR - Vinicio Capossela torna all'Expo Dubai mettendo al centro la terra e i paesi dell'interno italiano, in un concerto "pensato soprattutto per parlare di sostenibilità in questo luogo, che mi pare il più insostenibile del pianeta come realizzazione in sé". Ma "allo stesso tempo, proprio perché è forse un luogo dove l'imprinting dell'uomo raggiunge forse il suo più alto picco, è adatto per interrogarsi sulla sostenibilità", ha detto il cantautore in conferenza stampa al Padiglione Italia, evidenziando come la riflessione su un mondo più sostenibile sia anche legato al tema del conflitto dell'Ucraina, "frutto della cultura del combustibile fossile che ha un ruolo determinante in moltissime guerre".

E' la seconda esperienza all'esposizione universale per Capossela dopo l'appuntamento "emozionante" di novembre con il concerto Bestiale Comedia. Dopo la cultura scritta della Commedia dantesca, nel concerto di oggi al Millennium Amphiteatre protagonista è la cultura orale. "Nel girare il Padiglione Italia" a novembre "mi sono reso conto di avere il desiderio di sottolineare la dimensione dei paesi" dell'Italia, che "è un Paese di paesi che hanno subito un po' tutti una sorte simile, con il mutamento demografico, la perdita di servizi, e allo stesso tempo conservano una memoria ma anche una possibilità diversa offerta dai cambiamenti della società e quelli imposti dalla pandemia. Mi sembrava un po' il soggetto da mettere alla base di questo concerto", ha spiegato Capossela.

L'appuntamento si intitola Ex-Ponz Dubai, un gioco di parole tra Expo e lo Sponz Fest, la manifestazione giunta quest'anno alla decima edizione "che di più mi ha permesso di approfondire questo lato" dell'Italia. Un tipo di esperienza "che ha messo al suo centro riflessioni su tematiche che riguardano l'ambiente, la sostenibilità" e quest'anno sarà "una riflessione sulla terra e soprattutto sulle terre dell'interno" del nostro Paese.

