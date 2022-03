Su tutte le piattaforme la colonna sonora del film "Red"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - È disponibile la colonna sonora originale del nuovo film Disney e Pixar, "Red" che include anche il brano originale "Nobody Like U", già diffuso nei giorni scorsi.

La colonna sonora contiene tre canzoni originali ("Nobody Like U", "1 True Love", "U Know What's Up") interpretate dalla boy band di finzione 4Town e scritte dalla superstar vincitrice ai Grammy Billie Eilish e Finneas O'Connell, oltre alle musiche originali del compositore trionfatore agli Oscar, Grammy ed Emmy, Ludwig Goransson ("Black Panther", "The Mandalorian").

Il film è disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dall'11 marzo. Nella versione italiana del film, le canzoni della prima boy band creata da Pixar sono interpretate da Jordan Fisher (Robaire), Finneas O'Connell (Jesse), Topher Ngo (Aaron T.), Grayson Villanueva (Tae Young) e Josh Levi (Aaron Z.); mentre i dialoghi dei 4*Town sono interpretati da Manuelito "Hell Raton" (Robaire), BALTIMORA (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.).

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell'adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva ma autoritaria e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un'adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente sempre) si trasforma in un gigantesco panda rosso. Red è diretto dalla vincitrice dell'Academy Award Domee Shi (cortometraggio Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins. I doppiatori del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao). Il cast di voci include inoltre Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore nei ruoli di Helen e Lily, le cugine di Mei, e Shi Yang Shi nei panni di Jin Lee padre di Mei.

(ANSA).