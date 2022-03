I Rolling Stones pronti per tour in Europa e in Italia

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - I Rolling Stones torneranno a suonare in Europa e in Italia. La notizia è stata confermata in un video pubblicato sui propri canali social dalla stessa band. Nel video c'è un globo che gira e l'iconica bocca rossa con linguaccia posizionata su diverse città d'Europa, prossime tappe del tour nel Vecchio Continente, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso nell'estate 2021. Il tour, stando ai rumors, dovrebbe toccare anche Milano, il 21 giugno.

Se questi segnali saranno confermati saranno trascorsi cinque anni dall'ultimo concerto nel nostro Paese dei Rolling Stones, che non suonavano in Europa dal 2018. In Italia si erano esibiti l'anno prima a Lucca con il "No Filter Tour".

Ad infiammare gli animi dei fan è stato qualche giorno fa Mick Jagger, 78 anni, con un post sulla sua bacheca Instagram, in cui si mostra ai suoi follower con una chitarra in mano e alle spalle le spiagge della Giamaica, e scrive: "A little downtime before things get busy!", "Un po' di tempo libero prima di ricominciare ad essere impegnato!". Nessuna risposta a chi chiedeva conferme di un tour. Nelle ultime ore, è spuntato un tweet dal profilo ufficiale della band: "Can't you hear me knocking", "Non mi senti bussare..." poi un video con la bocca e la lingua posizionate su diverse città d'Europa. Ancora, su Twitter, un dialogo tra i tre componenti della band: "Hey Ronnie è tutto confermato, sei pronto? MJ" chiede Mick Jagger a Ronnie Wood. "Yeah" risponde il bassista della band. "Ho parlato con Keith al telefono e lui si sta preparando a incontrarci" aggiunge Jagger. "A presto allora" risponde Ronnie.

Se il tour della leggendaria rock band britannica sarà confermato torneranno nel Vecchio Continente per festeggiare i 60 anni della loro carriera. (ANSA).