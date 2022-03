Ucraina: Scala e Opéra di Parigi annunciano concerti per la pace

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Si moltiplicano i concerti e gli spettacoli a favore della pace. Oggi ad annunciare iniziative sono stati due dei più importanti teatri europei: la Scala di Milano e l'Opéra di Parigi.

Alla Scala è stato organizzato un concerto con grandi stelle il prossimo 4 aprile: in programma lo Stabat Mater di Rossini, con coro e orchestra del teatro diretti da Riccardo Chailly e artisti del calibro di Juan Diego Florez, Rosa Feola e Alex Esposito.

"Il Teatro e gli Artisti - spiegano dal Piermarini - esprimono così la loro ferma condanna della guerra e la loro solidarietà con le vittime di una violenza cieca e insensata: tutti i musicisti e i lavoratori coinvolti partecipano a titolo gratuito e in sala non sono previsti omaggi di nessun tipo per massimizzare l'esito della raccolta fondi".

I biglietti saranno in vendita dalle 12 del 15 marzo e tutto il ricavato sarà devoluto al Fondo #milanoaiutaucraina creato oggi da Fondazione di Comunità Milano Onlus si impulso del Comune, e alla Croce Rossa Italiana Internazionale, nello sforzo di sostenere i profughi in arrivo a Milano e quelli rimasti in Ucraina e nei Paesi vicini.

All'Opéra invece il 27 marzo saranno impegnati ètoile, solisti e danzatori del corpo di ballo con orchestra e coro del teatro diretti da Carlo Rizzi. Insieme a loro i mezzosoprani Marie-Andrée Bouchard-Lesieur ed Emanuela Pascu, il baritono Russell Braun, il tenore John Daszak e il soprano ucraino Liudmyla Monastyrska. Tutti gli artisti partecipano a titolo gratuito e l'intero ricavato sarà devoluto al collettivo Alliance Urgences en Ukraine, che riunisce una serie di associazioni. (ANSA).