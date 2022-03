Imagine Dragons, arriva il nuovo singolo "Bones"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dopo il successo del singolo "Enemy", certificato Oro in Italia e tra i brani più trasmessi in radio nel nostro Paese, gli Imagine Dragons pubblicano il loro nuovo singolo "Bones", il primo estratto dalla loro prossima uscita Mercury - Act 2. Il brano si presenta come un'analisi potente della vita e della morte e che esplode su un ritornello che entra subito in testa e che celebra la scintilla intangibile illumina ognuno di noi. "Bones è una riflessione sulla mia costante ossessione riguardo la finalità e fragilità della vita", racconta il frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds. "Sono sempre alla ricerca di un'evidenza che mi convinca che c'è di più e che la vita è davvero eterna in un certo senso. Siccome devo ancora trovare una prova di ciò, cerco almeno di sognare attraverso una canzone che cosa significherebbe vincere la morte".

Il brano è stato prodotto dal duo svedese Mattman & Robin (Nick Jonas, Celeste), fautori anche di "Enemy" e di altri due brani contenuti nel precedente disco dei Dragons, Mercury - Act 1. "Bones" è stata mixata da Serban Ghenea, trionfatore ai Grammy Awards per ben 14 volte. La band multiplatino presenterà live "Bones" durante il loro Mercury World Tour che comincerà il 12 marzo alla Crypto.com Arena di Los Angeles e che farà tappa anche nel nostro Paese anche l'11 giugno al festival I-DAYS all'Ippodromo Milano Trenno.

"Enemy" ha accumulato oltre 1,24 miliardi di stream in tutto il mondo e ha avuto due versioni (inclusa la collaborazione con il rapper di East Atlanta J.I.D., nominato ai Grammy). Il brano staziona nella top5 della classifica singoli globale di Spotify e Amazon Music. In Italia è ancora fra i brani più trasmessi dalle radio, così come negli Stati Uniti. La band ha di recente cantato il singolo al "The Tonight Show" di Jimmy Fallon.

"Enemy" è stata scelta come colonna sonora della serie animata "Arcane" della Riot Games. (ANSA).