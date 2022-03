Paul Kalkbrenner, Caribou e Cosmo a Decibel open air

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Paul Kalkbrenner, Caribou e Cosmo sono alcuni degli oltre 40 artisti che animeranno il festival Decibel Open Air, in programma al parco delle Cascine di Firenze il 10 e 11 settembre. Tre stage accoglieranno il meglio che la musica, elettronica e non solo, può offrire. In questa quarta edizione Decibel Open Air unirà live e djset.

Tra gli ospiti Reinier Zonneveld e Vitalic, i dj set di Amelie Lens, Fisher, Marco Carola, Michael Bibi, Nina Kraviz, Peggy Gou e Richie Hawtin, la musica e gli allestimenti di Elrow e del festival scozzese Terminal V. E ancora, in cartellone 999999999, Adiel, Dimmish, Elkka, Fideles, Giolì & Assia, Giorgia Angiuli, Giulia Tess, I Hate Models, Jessy Lanza, Kölsch, Mace, Marc Maya, Overmono, Pan-Pot, Pôngo, Sara Mozzillo, Stephan Jolk, T78, Tamburi Neri, Toni Varga, Viviana Casanova, e Wade. (ANSA).