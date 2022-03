Hu, esce il suo album d'esordio "Numeri Primi"

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Unire l'elettronica da clubbing con una scrittura profonda ma semplice nella sua immediatezza, con echi delle correnti musicali europee d'avanguardia: è il mondo di "Numeri Primi", l'album d'esordio di HU, vero nome Federica Ferracuti, classe '94 di Fermo, nelle Marche, che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo con Highsnob e il brano "Abbi cura di te".

"Numeri Primi" esce l'11 marzo per Warner Music, ed è un viaggio nei sentimenti, un viaggio metaforico e musicale alla scoperta della propria unicità e di nuove emozioni.

11 marzo, 11 tracce: 11 come i due numeri primi vicini e due linee parallele, irripetibili/ indivisibili, unici come ogni individuo.

"Parlo di numeri primi perché nella mia vita mi sono spesso sentita fuori posto e sbagliata. Solo da poco tempo ho capito quanto sia importante sentirsi 'unici, irripetibili, indivisibili' (come nell'omonima title track). Nella vita si possono ritrovare altre persone che si sentono come noi per formare un tutt'uno, lo yin & yang - racconta Federica -. Volevo ritrovare quest'unicità per poter raccontare che cosa sono diventata oggi. Per questo ho inserito tutto ciò che mi appassiona: la synthwave, gli strumenti suonati, l'elettronica da club".

Oltre ad Highsnob nel pezzo presentato al Festival, nell'album è presente anche Francesca Michielin con la quale ha scritto il brano "Guai".