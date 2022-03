Litfiba, prime date estive dell'ultimo tour insieme

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Si aggiungono nuove date estive all'Ultimo Girone, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e il tour di addio dei Litfiba, la rock band più longeva del panorama italiano.

L'Ultimo Girone promette di essere una vera e propria festa itinerante che segnerà la conclusione della storia della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli.

Durante il tour dell'addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, i Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca "Luc Mitraglia" Martelli alla batteria, Fabrizio "Simoncia" Simoncioni alle tastiere e Dado "Black Dado" Neri al basso.

Questo il calendario: 26 e 27 aprile Padova, 3 e 4 maggio Napoli, 10 e 11 maggio Roma, 16 e 17 maggio Firenze, 24 e 25 maggio Milano. E poi in estate: 3 luglio Legnano (MI), 15 luglio Lucca, 16 luglio Ferrara, 23 luglio Catania, 29 luglio Villafranca (VR), 30 luglio Majano (UD), 18 agosto Lecce, 20 agosto Cattolica (RN), 26 agosto Romano D'Ezzelino (VI). (ANSA).