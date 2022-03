Berliner e i piano concerto di Beethoven con Rattle e Uchida

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - I Berliner Philarmoniker e cinque Piano Concerto diretti da Sir Simon Rattle con la solista giapponese Mitsuko Uchida nelle registrazioni eseguite nel febbraio 2010. L'incisione completa appena pubblicata delle composizioni per l'etichetta Berliner Philharmoniker Recordings - 5 LP da 180 grammi, un libretto di 40 pagine e un Blu-ray disk con i video di tutti i concerti registrati alla Philarmonie di Berlino e l'intervista a Uchida - è stato uno dei progetti dei Berliner durante l'era Rattle e al tempo stesso e il pezzo forte della collaborazione tra l'orchestra e la pianista, iniziata nel 1984. Per la prima volta i Piano Concerto escono in una edizione in vinile limitata a 1500 copie al prezzo di 169 euro.

I concerti per pianoforte e orchestra, spiegano i curatori della pubblicazione, sono il modo migliore per avvicinarsi a Beethoven. Lo strumento del compositore era il pianoforte e nelle sue improvvisazioni, che lo resero il beniamino dei salotti viennesi, unì il virtuosismo e l'espressività senza confini. I piano concerto, nel dare una idea chiara di queste performance, sono anche l'esempio più esplicito della capacità di Beethoven di creare lavori di grande ampiezza con una tensione apparentemente illimitata.