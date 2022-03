Kharkiv Orchestra su Radio 3, il ricordo di Anna Tifu

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - "L'Ucraina è un paese con una tradizione musicale grandissima, basta nominare il conservatorio di Odessa che ha prodotto artisti di livello mondiale e dove, anche oggi, musicisti da tutto il mondo vanno a studiare". Lo ha detto Anna Tifu, la celebre violinista italiana che lo scorso dicembre ha collaborato per una breve tournée in Italia con la Kharkiv Symphony Orchestra diretta da Yuriy Yanko. Il Teatro di Kharkiv è stato bombardato nei giorni scorsi: "Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà per il popolo ucraino e per i fantastici musicisti dell'orchestra di Kharkiv -ha detto Tifu -.Ho avuto un bellissimo feeling con i musicisti dell'orchestra con i quali ho mantenuto uno splendido rapporto, artisti e persone meravigliose". L'ultimo appuntamento di quella tournée, il 13 dicembre scorso, era stato ospitato al Carlo Felice nell'ambito della stagione della Giovine Orchestra Genovese. E domani sera rai Radio 3 (ore 20,30) trasmetterà la registrazione del concerto: "Piange il cuore vedere questo meraviglioso paese distrutto, famiglie dilaniate e bambini che vengono sottoposti a sofferenze inimmaginabili - ha concluso la violinista -. Le mie preghiere e i miei pensieri vanno a tutto il popolo ucraino, prego e spero per la pace". (ANSA).