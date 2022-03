Ucraina: la direttrice d'orchestra Lyniv al Quirinale l'8/3

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAR - Porterà la sua testimonianza al Quirinale, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, la direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, l'ucraina Oksana Lyniv. La cerimonia, dedicata quest'anno al tema 'Giovani donne che progettano il futuro', sarà trasmessa dal Salone dei Corazzieri in diretta streaming e su Rai1 - con la conduzione di Matilda De Angelis - martedì 8 marzo alle ore 11. La direttrice d'orchestra, informa il teatro, parteciperà all'evento, che si concluderà con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto ad altre donne impegnate in diversi campi dell'economia e del sociale.

Lyniv sarà presto nuovamente sul podio del Teatro Comunale di Bologna con l'opera Iolanta di Čajkovskij - eseguita in forma di concerto - il 7 e il 9 aprile. (ANSA).