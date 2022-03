Cor Veleno e Tre allegri ragazzi morti, 25/3 esce "Meme K Ultra"

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Il 25 marzo 2022 esce, per La Tempesta Dischi e Artist First, "Meme K Ultra" il lavoro nato dall'incontro tra i Cor Veleno e i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Il disco del "supergruppo" fonde il rock 'n roll e il rap, la provincia italiana e la capitale. Unisce due gruppi seminali delle rispettive appartenenze dando vita ad un crossover unico.

Le due band si sono incontrate a Roma a fine 2019 accomunate (Grandi Numeri e Toffolo dalla passione per la Colombia e la cumbia) dalla voglia di un incontro e da un senso dell'umorismo simile e condiviso, creando così un sound nuovo.

"Meme K Ultra" è un disco di panorami musicali cinematografici, riflessioni sul presente, visioni su futuri probabili, vecchi robot, donne lottatrici, Groove funky, chitarre distorte e melodie indimenticabili. Il titolo del disco, racconta il supergruppo, "è un gioco di parole che lasciamo a voi scoprire. Se non riuscite a scoprirlo, resta sempre un titolo fortemente ritmico, e musicale. Come tutto il lavoro".

La parte grafica di "Meme K Ultra" è stata curata da Davide Toffolo (stimatissimo autore di graphic novel). I disegni e il collage centrale presenti nell'artwork del vinile sono stati realizzati da Toffolo insieme ad Alessandro Barinciani che ne ha curato la progettazione grafica. E' un lavoro di cartotecnica "da museo della copertina". "Entrambi abbiamo un simbolo molto forte che ci caratterizza, per i Cor Veleno la tigre, per i Tre Allegri Ragazzi morti la maschera" racconta Davide Toffolo. "Nei ragionamenti fatti per trovare il modo più interessante per raccontare il nostro incontro abbiamo da subito pensato alla tigre con la maschera, che è un'immagine fortissima che diventa una forma nuova e potente che rinnova entrambe le iconografie." Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno saranno in tour insieme ad aprile per presentare il nuovo lavoro: 16 aprile al Capitol di Pordenone (data zero), 19 ai Magazzini Generali di Milano, 22 all'Estragon di Bologna, 23 al Monk di Roma e 25 a Napoli con il concerto di chiusura al Comicon. (ANSA).