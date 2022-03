Claudio Baglioni, 16/5 a Napoli 71/a data per 71/o compleanno

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Si concluderà lunedì 16 maggio, al Teatro di San Carlo di Napoli, "Dodici Note Solo", il tour di Claudio Baglioni.

Una festa per la musica e per l'artista: la 71ma - e ultima - data del tour coinciderà, infatti, con il 71mo compleanno del cantautore, che torna in concerto al San Carlo a distanza di 21 anni dall'ultima volta, avvenuta nel 2001 per il tour "InCanto tra pianoforte e voce".

"Dodici Note Solo" ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell'Opera di Roma, e vede Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 71 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

"Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia - ha dichiarato Baglioni - significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme". "Le dodici note - ha aggiunto - l'alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata".

"Aveva ragione - ha concluso Baglioni - quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo "errore", ritrovarsi e ritrovarci, grazie all'energia del più potente social network della storia dell'umanità: la musica". (ANSA).