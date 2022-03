Chiara Civello, la musica disarma perché dà emozione

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - ''Se ha la possibilità di avere un pubblico, la musica ha un grande potere perché disarma. Due nemici possono emozionarsi con la stessa canzone. Un brano può essere una hit in Russia, in Ucraina o in Australia. Senza utilizzare un concerto per fare comizi, la musica può. Ogni artista che abbia davanti venti, duemila o duecentomila persone può far passare un messaggio di pace possibile''. Per Chiara Civello, cantante e polistrumentista apprezzata in Italia e all'estero che l'8 marzo sarà a Roma sul palco dell'Auditorium progettato da Renzo Piano, chi fa musica può giocare un ruolo importante in questi tempi terribili di guerra.

''Chi si esibisce - spiega in una intervista all'ANSA - ha anche una responsabilità morale, aiutare a far passare un messaggio di aggregazione contro le divisioni, i separatismi e i nazionalismi. La possibilità di essere unificati in un grande cuore per un pianeta che funziona l' abbiamo a portata di mano, basta riuscire a sensibilizzare le persone La musica ha una carta in più perché è emozione, è vibrazione. Le parole si fermano e la musica continua a fare il suo lavoro''. Nella tappa romana del suo tour, l' artista proporrà le canzoni più significative del suo repertorio - tra le quali anche 'Perdiamoci' composta con lo scrittore Premio Strega 2021 Emanuele Trevi (''la sua prima volta, costretto da me'') per la serie tv Imma Tataranni - e, soprattutto, i classici della canzone francese del periodo 1945-1975 riuniti nell' ultimo album '''Chansons: Chiara Civello Sings International French Standards''. (ANSA).