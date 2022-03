Santa Cecilia, Dentro la Turandot con Michele Dall' Ongaro

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Avvicinarsi a Turandot per apprezzarne la bellezza e le particolarità. Il capolavoro di Giacomo Puccini è al centro dell' incontro per il ciclo ''Dentro la Musica'' che il presidente-sovrintendente dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia Michele dall' Ongaro terrà domenica 6 marzo alle 11 nella Sala Coro dell' Auditorium Parco della Musica di Roma (ingresso libero solo con prenotazione su www.santacecilia.it). La conferenza introdurrà all' esecuzione dell' opera in forma di concerto e con il finale del compositore Franco Alfano in programma sabato 12 marzo alle 18 nella Sala Santa Cecilia. Sul podio dell'Orchestra, del Coro e del Coro di Voci Bianche dell' Accademia Nazionale salirà Antonio Pappano che dirigerà Turandot per la prima volta nelle stagioni ceciliane e per la prima volta anche nella sua carriera. Il maestro avrà al suo fianco un cast d'eccezione con Sondra Radvanovsky (Turandot), Jonas Kaufmann (Calaf) - entrambi al debutto in questi ruoli -, Ermonela Jaho (Liù), Michael Spyres (Altoum), Gregory Bonfatti (Pang), Siyabonga Maqungo (Pong), Mattia Olivieri (Ping), Michele Pertusi (Timur) e Michael Mofidian (Un Mandarino). La produzione è l' evento musicale più atteso dell' anno del cartellone dell' Accademia Nazionale e sarà tra le incisioni discografiche considerate più importanti del 2023. La registrazione per Warner Classics è stata eseguita in queste settimane. Nel 2024 si celebrerà il centenario della morte del compositore. (ANSA).